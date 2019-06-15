15.06.2019 20:07
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İpek Soylu İsrail'de çiftlerde şampiyon

İpek Soylu İsrail

Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada milli sporcu İpek Soylu, Hırvat Partneri Silvia Njiric'le birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada milli sporcu İpek Soylu, Hırvat Partneri Silvia Njiric'le birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
İsrail'in Akko kentinde düzenlenen W25 Akko turnuvasının çiftler finalinde temsilcimiz İpek Soylu ortaklık kurduğu Silvia Njiric'le birlikte Shelly Bereznyak (İsrail)- Yekaterina Dmitrichenko (Kazakistan) ikilisiyle karşılaştı. Korttan 6-2, 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılan İpek-Njiric çifti mutlu sona ulaştı. İpek bu galibiyetle bu senenin 4'üncü, profesyonel kariyerinin ise 21'inci çiftler şampiyonluğunu elde etti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Tenis, İpek Soylu, İsrail, Spor

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