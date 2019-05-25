İpek Soylu Tayland'da çiftlerde şampiyon

ANKARA/DHA

Milli sporcu İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'da düzenlenen turnuvada Bulgar partneri Aleksandrina Naydenova ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Tayland'ın Nonthaburi kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü turnuvanın çift kadınlar finalinde 3 numaraları seribaşı olarak mücadele eden İpek-Aleksandrina ikilisi, Japonya'dan 2 numaralı seribaşları Haruka Kaji ve Risa Ozaki çiftiyle karşılaştı. Sert zeminde düzenlenen organizasyonda İpek ile Aleksandrina, final karşılaşmasını 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Kariyerinin 19. çiftler kupasını kaldıran Soylu, haftaya yine Tayland'da düzenlenecek 25 bin dolar ödüllü ITF Pro Circuit 1 Presented by SAT turnuvasında ter dökecek.

Kaynak: DHA