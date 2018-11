İpek Tanrıyar'a Sahnede Sürpriz Evlilik Teklifi

15 Kasım 2018 Perşembe 11:43



Ünlü tiyatro oyuncusu eski manken İpek Tanrıyar, sahnede aldığı sürpriz evlilik teklifi karşısında şok oldu.2000'li yılların popüler mankeni, şimdinin tiyatro oyuncusu İpek Tanrıyar (38) 2017'de aşk yaşamaya başladığı Murat Evler'den Bilecik'te sahne aldığı tiyatro oyunu sonunda evlilik teklifi aldı. Bu yıl 13'üncü gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen Olgun Portakal oyunu için sahne alan İpek Tanrıyar, oyun sonunda bir sürprizle karşı karşıya geldi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen oyun sonrası Murat Evler, 1 yıllık aşkı İpek Tanrıyar'e tüm seyircinin önünde elinde çiçekle sahneye gelerek sevgilisine "Seninle gecenin bir buçuğunda çılgınca renkli her türlü macerayı yaşamak istiyorum. Amazon'larda el ele dolaşmak, Nil Nehri'nde çırpınışını seyretmek, tehlikelerine ve engellerine aldırmadan her türlü macerayı yaşamak istiyorum. Ama her şeyin ötesinde akıp giden bir şey var, zaman; zaman akıp gitmeden de asıl neyi istediğimi anlıyorum. Ne zaman nerede ve nasıl olursa olsun seninle olmak istiyorum. Benimle evlenir misin aşkım" sözlerini söyledi. Ardından İpek Tanrıyar'ın önüne diz çöken Murat Evler, cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü Tanrıyar'ın parmağına taktı. Gözyaşlarına hakim olamayan Tanrıyar, Bilecik'i hayatını sonuna kadar unutmayacağını söyleyerek, "Osmanlı Devleti burada kurulmuş. Biz de sizlerin huzurunda yeni bir yuva kurmak için evet diyorum" dedi. Alkışlar eşliğinde çift birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştılar."Sevgili Murat çok güzel bir sürpriz yaptı"Oyun sonrası gazetecilere duygularını paylaşan ünlü tiyatro oyuncusu manken İpek Tanrıyar, "Tiyatro festivalinin şahaneliğini mi anlatayım, ne kadar güzel misafir edildiğimizi mi anlatayım. Hayatımdaki sayılı özel anların ve Tiyatroname ekibi ile birlikte oluşumuzu mu anlatayım? Ne anlatayım yani? Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sevgili Murat çok güzel bir sürpriz yaptı. Bekliyordum zaten ama. Nerede ve nasıl olacağını bilmiyordum. Bilecik tiyatro festivalinde Olgun Portakal isimli oyunun sahnesinde oldu. Başta Nami Esatgil hocama ve bütün ekip arkadaşlarımın haberi varmış. Ama ben sürprizlere çabuk uyanırım. Hiç benden kaçmaz yani. Bu sefer gerçekten vurdular ve gol attılar yani" ifadelerin kullandı."Bilecik'te Osmanlı Devleti Kuruldu bizler de bir yuva kurmak için adım attık"Konuşmasında; "Bilek'te Osmanlı Devleti kuruldu, bizler de burada bir yuva kurmak için adım attık ve karar verdik" ifadelerini kullanan Oyuncu Tanrıyar; ' "Herkese ve bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tabi ki Murat'a. Sahnede söyledim burada da ifade edeyim. Bilecik, Osmanlı Devletinin kurulduğu yer. Böyle özel bir yerde biz de yuva kurmaya adım attık ve evet dedik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bilecik benim hayatımda artık unutulmayacak" şeklinde konuştu."'Nihayetinde bu evlilik teklifini yapanlardan birisi olduğum için ben de çok mutluyum"Evlilik teklifinde bulunan arkadaşı Murat Evler ise "Nihayetinde bu evlilik teklifini yapanlardan birisi olduğum için ben de çok mutluyum. Ayrıca arkadaşlarımızın son derece nazik davranmaları ve bu güzelliği birlikte organize etmemizde yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.Öte yandan oyun sonunda Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, oyunculara hediyeler takdim etti. - BİLECİK