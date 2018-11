İpek Tanrıyar'a Sahnede Sürpriz Evlilik Teklifi

15 Kasım 2018 Perşembe 16:28



BİLECİK Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen 'Olgun Portakal' oyununun sonunda, oyuncu İpek Tanrıyar 'a sevgilisi Murat Evler evlilik teklifinde bulundu.Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13'üncü Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen 'Olgun Portakal' adlı tiyatro oyununun sonunda, elinde çiçekle sahneye çıkıp, diz çöken Murat Evler, seyircilerin önünde sevgilisi İpek Tanrıyar'a kendi yazdığı şiirindeki "Seninle Amazon 'larda el ele dolaşmak, Nil Nehri 'nde güneşin batışını seyretmek, tehlikelerine ve engellerine aldırmadan her türlü macerayı yaşamak istiyorum. Ama her şeyin ötesinde akıp giden bir şey var, zaman; zaman akıp gitmeden de asıl neyi istediğimi anlıyorum. Ne zaman nerede ve nasıl olursa olsun seninle olmak istiyorum. Benimle evlenir misin aşkım?" dizelerini okuyarak evlenme teklif etti.'BEKLİYORDUM ZATEN'Aldığı teklif karşısında duygulanan İpek Tanrıyar, evlilik teklifini beklediğini ancak nerede ve ne zaman yapılacağını bilmediğini söyledi. Tanrıyar, "Sevgili Murat çok güzel bir sürpriz yaptı. Bekliyordum zaten ama nerede ve nasıl olacağını bilmiyordum. Bilecik Tiyatro Festivali'nde Olgun Portakal isimli oyunun sahnesinde oldu. Bütün ekip arkadaşlarımın haberi varmış ama ben sürprizlere çabuk uyanırım. Hiç benden kaçmaz yani. Bu sefer gerçekten vurdular ve gol attılar. Bilecik, Osmanlı Devletinin kurulduğu yer. Böyle özel bir yerde biz de yuva kurmaya adım attık ve 'evet' dedik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bilecik benim hayatımda artık unutulmayacak" diye konuştu.Evlilik teklifinde bulunan sevgilisi Murat Evler ise, "Nihayetinde bu evlilik teklifini yapanlardan birisi olduğum için ben de çok mutluyum. Ayrıca arkadaşlarımızın son derece nazik davranmaları ve bu güzelliği birlikte organize etmemizde yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Tekrar Bilecik'e, Belediye Başkanımız Nihat Can 'a ve bütün belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - Bilecik