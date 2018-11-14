İpek Tuzcuoğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri ile buluştu

Sanatçı İpek Tuzcuoğlu, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Anadolu'da yeni kurulmuş bir üniversite de kadın bir rektörün görev yapmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Sanatçı Tuzcuoğlu, Rektör Prof. Dr. Karabulut'a başarılar diledi.

-Öğrencilerle sohbet etti

Sanatçı İpek Tuzcuoğlu, üniversite öğrencilere ile de Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek sohbet etti. Sanatçı Tuzcuoğlu, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Öğrenciler, sanatçı Tuzcuoğlu'na samimi ve içten yaklaşımı nedeniyle teşekkür ettiler.

Tuzcuoğlu, her sanatçının bir duruşu olması gerektiğini belirterek, kendisini de var olan duruşunu her zaman korumaya çalıştığını kaydetti.

Sanatçı Tuzcuoğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kültürel ve sanatsal etkinliklerine katkı vereceğini ifade etti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan hediyelik kayısı tepsisi Rektör Prof. Dr. Karabulut tarafından Tuzcuoğlu'na verildi.

-Artık üniversite logosu ile üretiliyor

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sanatçı Tuzcuoğlu'na yayınlanmış kitaplarından "Yaşamdan Sağlık İksirleri" adlı kitabının yanında, uluslararası patenti yine kendisine ait olan Acı Kayısı Çekirdeğinin Gıda Takviyesi'nin Malatya Turgut Özal Üniversitesi Logosu ile hazırlanan ilk örneğini de hediye etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut,Sanatçı İpek Tuzcuoğlu'na Acı Kayısı Çekirdeğinin Gıda Takviyesi'ni hediye ederken;"Aynı zamanda strese iyi geliyor. Mide problemi yoksa, tok karınla da tercih ediliyor.Aç olarak da alınabilir, zayıflatıcı etkisi de olabilir. Acı kayısı çekirdeğinin zayıflamaya etkisi ile ilgili olarak da bir proje yaptık. Günde sabah ve akşam iki tane alınmasını tavsiye ediyoruz.Tok tutma ile ilgili projemiz devam ediyor, şuan için çok güzel etkileri çıktı. Kanser üzerinde denedik, kanserden koruyucu etkileri var. Bununla ilgili olarak yaptığımız çalışmalar uluslararası da yayınlandı. Acı Kayısı Çekirdeği Gıda Takviyesi şimdi Malatya Turgut Özal Üniversitesi adıyla kendi logomuz ile üretmek üzere çalışmalarımızı yaptık.İlk örneğini size hediye ediyoruz." şeklinde bilgi verdi.

-"Kükürtlü kayısının da sağlığa çok ciddi faydası var"

Sanatçı İpek Tuzcuoğlu'na içerisinde kayısı çekirdeği, badem,gün kurusu ve kükürtlü kayısının bulunduğu kayısı paketini de hediye eden Rektör Prof. Dr. Karabulut,"Hediyemizin içinde yer alan bademler Ziraat Fakültemiz tarafından yetiştirilen bademler.Kükürtlü kayısı da sağlığa faydalı. Çünkü kükürdün de antioksidan etkileri var.Kükürtlü kayısı zararlı değil. Kükürdün dozu var, Dünya Sağlık Örgütü 2000 ppm için izin veriyordu. Kükürtlü kayısının 5000 ppm'i için çalıştık, çünkü şuan için üreticilerimizin çok ciddi sorunu var, kükürdün özellikle antioksidan üzerinde çok ciddi faydalı etkilerini gördük. Sağlıklı uzun yaşamanın sırlarından geçiyor." diye konuştu.