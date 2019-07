İpek Yolu demir ağ ile Kocaeli'de denize indi

İpek Yolu demir ağ ile Kocaeli 'de denize indiDemiryolu hattını hizmete açan DP World Yarımca 'nın CEO'su Kris Adams: " Türkiye 'nin ithalatını ve ihracatını taşımaya talibiz"KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan DP Word limanını, Kars-Tiflis-Bakü Demir Yolu ile Hazar Denizi'ne oradan da Çin'e bağlayacak olan demir yolu bağlantı hattı düzenlenen törenle açıldı. Kocaeli'nin Körfez ilçesi sınırları içerisinde İzmit Körfezi'nde 2015'den beri faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı bir ilke imza attı. Liman demir yolu ağına bağlandı ve Çin'e kadar kesintisiz taşımaya imza attı. Liman, hayata geçirilen proje sayesinde Türkiye'nin demir yolu olan her köşesine hizmet vermenin yanı sıra, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile Hazar Denizi'ne, oradan da Çin'e bağlanmış oldu. Liman, demir yolu bağlantısıyla Türkiye'de rayların ulaştığı her yere hizmet verecek. İnşaatına ocak ayında başlanan demir yolu bağlantısı, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak, düzenlenen törenle hizmete girdi. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı Arda Ermut, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan'ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye "Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve İzmit Körfez'deki ilgili kuruluşların yöneticileri katıldı."600 milyon dolarlık yatırım yapacağız" Açılış törenini ev sahibi DP World Yarımca CEO'su Kris Adams'ın konuşması ile başladı. Gerçekleştirdiği konuşmasında demir yolunun Kars-Tiflis-Bakü hattı ile İpek Yolu üzerinden Çin'e de bağlandığını belirten Adams, Türkiye'nin 80 milyonluk genç nüfusu, güçlü bir yerel altyapı yatırımı ortamı, yüksek büyüme oranları ile hızla gelişen bir ülke olarak küresel ağ içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Hayata geçirilen proje ile Türkiye'de lojistik alanında önemli bir yatırıma imza attıklarını kaydeden Adams, "550 milyon doların üzerinde maliyet ile kurulan DP World Yarımca'ya önümüzdeki altı ayda yapacağımız 50 milyon dolarlık yatırımla toplam 600 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Türkiye'nin ithalatını ve ihracatını taşımaya talibiz. Uzun vadede ekonominin büyümesine yardımcı olmak için buradayız. Bu kapsamda da liman operasyonlarımız ve insan kaynağımıza yatırım yapıyor, müşteri ve tedarikçilerimize global tecrübe ve bilgimizden de destek alarak, zaman ve maliyet konularında etkin çözümler sunuyoruz" dedi."Yarımca'yı Çin hattına bağlayacak olan bir projeye de katkıda bulunmuş oluyoruz" Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ise, "DP Word yatırımı bizim çok değer verdiğimiz, sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz bir proje. Tüm devlet kurumlarımızla, hep beraber bu projeyi başarı ile tamamlayarak ülkemizin ekonomisine 2006 yılında kazandırdığımız limanının 1 kilometrelik hatla demir yoluna bağlanmasını kutlamak için buradayız. Bugün sadece bir demir yolu hattını açmıyoruz. Yarımca'nın Tükiye'nin her bölgesine bağlanmasına vesile olan bir ana tanıklık etmiş oluyoruz. 'Tek kuşak Tek Yol' projesi adı altında Çin'in başlattığı ve desteklediği Yarımca'yı Çin hattına bağlayacak olan bir projeye de katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu proje bu sebeple çok önemli" diye konuştu."Bu ülkemiz için çok önemli bir yatırım" Projenin hem Kocaeli Hem de Tükiye ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacağını kaydeden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Türkiye ekonomisi ve şehrimiz açısından muhteşem bir ana şahitlik ediyoruz. Yapılmış olan Ulaştırma Bakanlığımız'ın 6 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirmiş olduğu demir yolu bağlantısıyla bir yandan limanımız, Anadolu'nun önemli bölgelerine lojistik açısından bağlanmış olacak. Diğer yandan da yeni İpek Yolu bağlantısına da erişmiş olacağız. Bu ülkemiz için çok önemli bir yatırım. Ben bu yatırımda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi iletiyorum. Ülkemiz için böyle bir yatırımı hızlı bir şekilde geliştiren Sayın Ulaştırma Bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu."Dış ticaretin yüzde 18'i Kocaeli'den gerçekleştiriliyor" Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, projenin önemine dikkat çekerek, "Lojistik maliyetlerinin düşürülmesi önem arz etmektedir. Bu yatırım da bu maliyetlerin düşürülmesi hususunda önemli bir çalışma. Kocaeli gümrüklerine baktığımızda dış ticaretin yüzde 18'i Kocaeli'den gerçekleştiriliyor. Katkılarıyla bunu gerçekleştiren Bakanımıza, DP Word yetkililerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Yapılan konuşmalarından demir bağlantı yolu hizmete açıldı. Tören, demir bağlantı yolu bağlantısında çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.