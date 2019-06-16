16.06.2019 15:39
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İpek Yolu'nda trafik kazası: 1 ölü

İpek Yolu

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kamyon, önündeki buğday yüklü kamyona çarptı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kamyon, önündeki buğday yüklü kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, İdil ilçesine bağlı Çığır köyü yakınlarındaki İpek Yolu'nda meydana gelen kazada sürücü Faik Güçlü (65) yönetimindeki 63 FK 269 plakalı kamyon, önündeki buğday yüklü kamyona çarptı. Kaza sonrası bölgeye Nusaybin, Cizre ve İdil'den sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışarak hayatını kaybeden Faik Güçlü'nün cesedi, Nusaybin itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Güçlü'nün cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza yapan kamyonlar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İHA
Şırnak, İpek Yolu, İdil, 3. Sayfa

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