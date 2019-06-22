22.06.2019 22:25
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İpek yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İpek yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin 'in Nusaybin ilçesi İpek yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinen bilgilere göre kaza, Nusaybin'e bağlı Eskiyol Mahallesi mevkiinde İpek yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil ile Abdulaziz Bakır (57) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bakır, yola savruldu. Bu sıra yoldan geçen vatandaşlar araçlarını durdurarak yaralı Bakır'ın yardımına koştu. Bir vatandaş, nabzı duran Bakır'a kalp masajı yaptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulaziz Bakır (57) yaklaşık bir saat boyunca yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Abdullatif Altunkaynak/İHA)
Kaynak: İHA
Mardin , Nusaybin , Güncel

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