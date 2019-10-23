Haberler » Güncel » İpekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı

İpekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı

Keban ilçesinde ipekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

23.10.2019 13:20İpekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı
Keban ilçesinde ipekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Öğretim Görevlisi Mustafa Yüce, amaçlarının daha önce bir üretim yeri olan ilçenin yeniden ipekböceği üreten ilçe haline getirmek olduğunu söyledi.
Elazığ'a yapılacak bir dokuma evi ile el becerinin geliştirilmesinin yanında aile ve ülke ekonomisine ciddi getirisi olacağını kaydeden Yüce, "Elazığ'a ipek evinin yapılmasıyla ipekten elde edilen halı, kilim, kumaş gibi ürünlerin üretimi gerçekleştirilecek." dedi.
Toplantıya, Kaymakam Ersin Tepeli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Arapgir ve Keban ilçesinden kadın girişimciler ve çiftçiler katıldı.

Fırat Üniversitesi, Keban, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:54 İnönü'de Denetimler Devam Ediyor
14:54 Şanlıurfa hafif ticari araç park halindeki araçlara çarparak bakkala daldı
14:54 İranlı turistin halk otobüsünde unuttuğu para dolu cüzdan bulundu
14:53 İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı
14:52 Samsun'dan kısa kısa
14:52 1. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu
14:51 PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü
23.10.2019 14:56:13