Haberler » Güncel » İpekyolu Atatürk Anaokulu'nda ağız ve diş sağlığı programı

İpekyolu Atatürk Anaokulu'nda ağız ve diş sağlığı programı

Van merkez İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İlçe Sağlık Müdürlüğünün Atatürk Anaokulunda düzenlediği diş sağlı ile ilgili programa katıldı.

16.10.2019 13:26İpekyolu Atatürk Anaokulu'nda ağız ve diş sağlığı programı
Van merkez İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İlçe Sağlık Müdürlüğünün Atatürk Anaokulunda düzenlediği diş sağlı ile ilgili programa katıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen "Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı" çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen florürlü vernik uygulamaları ve farkındalık eğitimleri kapsamında İpekyolu Atatürk Anaokulu'nda bir program düzenlendi. Kaymakam Sinan Aslan'ın da katıldığı programda çocuklarda, diş sağlığı açısından bilgiler verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından okullarda ağız ve diş sağlığı taramaları, flüorürlü vernik uygulamaları ve farkındalık eğitimleri yapıldı.

Programa katılan Kaymakam Aslan, diş sağlığının önemli olduğunu belirterek, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen okul sağlığı çalışmaları, çocuklarımıza diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, olası ağız diş sağlığı hastalıkları ve buna bağlı oluşabilecek diğer hastalıklardan korumak için halk sağlığı açısından önemli bir adımdır" dedi.

Öğrencilere ağız ve diş bakım seti verilerek program sona erdi. - VAN

Mustafa Kemal Atatürk, Sinan Aslan, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:58 YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı
16:58 Türk Yerel Hizmet Sen'den Başkan Ergün'e ziyaret
16:58 Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek
16:57 Engelsiz basketbolcular parkeye çıkıyor
16:57 Arkadaşlarını döverek öldürmüşler (2)
16:56 İran'da Türk asıllı milletvekilinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:56 Yüzlerce balon balığı ağa takıldı (2)
16.10.2019 17:00:18