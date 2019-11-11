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İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ye üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve sözde Eş Başkan Şehzade Kurt tutuklandı.

11.11.2019 22:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:05İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı
Van'da terör örgütü PKK/KCK'ye üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan ve sözde Eş Başkan Şehzade Kurt tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 8 Kasım'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile sözde Eş Başkan Şehzade Kurt'un yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan İpekyolu Belediye Başkanı Yacan ile sözde Eş Başkan Şehzade Kurt'un haklarında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.
(İHA)

Şehzade Kurt, İpekyolu, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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