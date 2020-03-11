İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili Aslan'dan Erçek ve Karagündüz mahallelerine ziyaret
İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili Aslan'dan Erçek ve Karagündüz mahallelerine ziyaret Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kırsal mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için Erçek ve Karagündüz mahallelerinde incelemelerde bulundu.
11.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:55
İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili Aslan'dan Erçek ve Karagündüz mahallelerine ziyaret
VAN - Van 'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kırsal mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için Erçek ve Karagündüz mahallelerinde incelemelerde bulundu. Beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı ve belediye birim müdürleri ile Karagündüz Mahallesi'nde bulunan şehit, gazi ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret eden Başkan Vekili Aslan, "Tüm mahallelerimizi tek tek ziyaret edeceğimizi ve bu ziyaretleri sürekli kılacağımızı daha önce dile getirmiştik. Bu kapsamda bugün Karagündüz ve Erçek mahallelerimizde bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederek gelen talep ve önerileri dinledik. Çözümü konusunda da ilgili birim müdürlerine gereğinin yapılması hususunda talimatları verdim. Mahallelerimize ulaşıp vatandaşların taleplerini ve önerilerini yerinde dinlemek, herhangi bir nedenle kamu ve belediye hizmetlerine erişemeyenlere ulaşarak istedikleri hizmeti sunmak, bu hizmetleri sunarken en ücra mahallelere kadar uzatmak, mahalle sorunlarını mahallede bizzat dinlemek ve çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını amaçlıyoruz" dedi.Erçek Mahallesi'ndeki belediye ek hizmet binası ve Erçek Yaşam Merkezinde de incelemelerde bulunan Aslan, sürekli eğitim kurslarında eğitim alan kursiyerlerle yakından ilgilenirken, burada görevli personellerle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
VAN - Van 'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kırsal mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için Erçek ve Karagündüz mahallelerinde incelemelerde bulundu. Beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı ve belediye birim müdürleri ile Karagündüz Mahallesi'nde bulunan şehit, gazi ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret eden Başkan Vekili Aslan, "Tüm mahallelerimizi tek tek ziyaret edeceğimizi ve bu ziyaretleri sürekli kılacağımızı daha önce dile getirmiştik. Bu kapsamda bugün Karagündüz ve Erçek mahallelerimizde bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederek gelen talep ve önerileri dinledik. Çözümü konusunda da ilgili birim müdürlerine gereğinin yapılması hususunda talimatları verdim. Mahallelerimize ulaşıp vatandaşların taleplerini ve önerilerini yerinde dinlemek, herhangi bir nedenle kamu ve belediye hizmetlerine erişemeyenlere ulaşarak istedikleri hizmeti sunmak, bu hizmetleri sunarken en ücra mahallelere kadar uzatmak, mahalle sorunlarını mahallede bizzat dinlemek ve çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını amaçlıyoruz" dedi.Erçek Mahallesi'ndeki belediye ek hizmet binası ve Erçek Yaşam Merkezinde de incelemelerde bulunan Aslan, sürekli eğitim kurslarında eğitim alan kursiyerlerle yakından ilgilenirken, burada görevli personellerle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili Aslan'dan Erçek ve Karagündüz mahallelerine ziyaret
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