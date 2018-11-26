İpekyolu Belediyesi'nden İkinci Dalış Kursu

Van
'ın İpekyolu
Belediyesince dalış turizminin geliştirilmesi amacıyla başlattığı kursların ikincisini düzenliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilki geçtiğimiz ay yapılan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören " Van Gölü
'nün sırlarını birlikte keşfedelim" temalı dalış kurslarında yeni dönem başlatılıyor.
Bu çerçevede düzenlenecek "1 yıldız" dalış kurslarının başvuruları 26-30 Kasım tarihlerinde İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılabilecek.
Kontenjanla sınırlı olan ve 3- 9 Aralık
tarihlerinde düzenlenecek dalış kursuna 18-40 yaş arasındaki kadın ve erkekler kayıt yaptırabilecek.
Teorik ve pratik eğitimlerin verildiği, Van'daki olimpik havuz ile Van Gölü'nde dalışların gerçekleştirildiği kursların sonunda 1 yıldız belgesine sahip olan vatandaşlar, 18 metreye kadar dalış yapabilecek.
Van Gölü,Van,İpekyolu
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:14