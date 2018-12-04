İpekyolu Belediyesinden '1 Yıldız Dalgıçlık' Kursu

04 Aralık 2018 Salı 12:08



04 Aralık 2018 Salı 12:08

Van'ın İpekyolu Belediyesinin "Van Gölü'nün Sırlarını Birlikte Keşfedelim" sloganıyla başlattığı dalgıçlık kursu, "1 Yıldız" dalıcı kurslarıyla devam ediyor.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 18-40 yaş arasındaki kadın ve erkek vatandaşlardan oluşan 40 kursiyere 2 profesyonel ve 3 asistan hoca tarafından verilen "1 Yıldız" dalıcı teorik eğitimlerin tamamlandığı belirtildi. Olimpik yüzme havuzunda 3-9 Aralık tarihleri arasında 6 gün sürecek olan pratik eğitimlere başlandığı ifade edilen açıklamada, "Eğitimleri tamamlanan kursiyerler 18 metre olan derin dalışlarını ise Van Gölü'nde yapacaklar. İpekyolu Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirdiği dalgıçlık kursu ile vatandaşlarımızın bir hobi edinmelerinin yanı sıra, Van Gölü'nün eşsiz ve gizemli zenginliklerinin ülkemize ve tüm dünyaya tanıtılmasını planlanıyor" denildi. - VAN