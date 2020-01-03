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İpekyolu Belediyesinden "Bir Genç Bir Dünya" spor kursları

Van'ın İpekyolu Belediyesi, mesleki ve sanat kurslarının ardından gençleri sporun farklı dallarıyla buluşturmak amacıyla 10 farklı branşta 3 bin 500 kişiye hitap edecek kurslar düzenleyecek.

03.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:23 İpekyolu Belediyesinden
'ın Belediyesi, mesleki ve sanat kurslarının ardından gençleri sporun farklı dallarıyla buluşturmak amacıyla 10 farklı branşta 3 bin 500 kişiye hitap edecek kurslar düzenleyecek.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçe sınırlarında eğitim gören çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenecek ücretsiz spor kurs kayıtlarının 6 Ocak 2020 tarihinden itibaren alınmaya başlanacağı belirtildi. Açıklamada, "Çocuklara spor sevgisi ve alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen İpekyolu Belediyesi, bu doğrultuda hentbol, futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, plates, futsal, güreş ve tenis gibi branşlarda toplamda 3 bin 500 kişiyi sporla buluşturmayı hedefliyor. 'Bir Genç Bir Dünya' sloganıyla faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz, 10 farklı branşta verilecek kurslardan faydalanmak isteyen 9-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerimize, müracaat etmeleri halinde kayıt yaptırabilecek. Belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençlerimize yönelik yarışmalar, turnuvalar, şenlikler, kariyer buluşmaları, gençlik seminerleri, sosyal sorumluluk ve sportif faaliyetler, üniversite tanıtım gezileri, madde bağımlılığı ile mücadele ve farkındalık çalışmaları yürüterek, gençlerimizin gelişimlerine ve sosyal bütünleşmelerine katkı sağlamayı planlıyor" denildi. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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