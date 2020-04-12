Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İpekyolu Belediyesinden "Dengê Mala" projesi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs karışında evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik etkinlik ve projelerine bir yenisini daha ekliyor.

12.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:06
İpekyolu Belediyesinden
Van 'ın İpekyolu Belediyesi, dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs karışında evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik etkinlik ve projelerine bir yenisini daha ekliyor.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle sosyal hayatta yaşanan değişikliklerden dolayı evde kalmak zorunda olan vatandaşlara, vakitlerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla "Denge Mala" adlı projesini hayata geçirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Aslan, amaçlarının yörenin en önemli kültür değerlerinden biri olan dengbejlik sanatının yeni nesile ulaştırılması amacıyla düzenlenen kültür projesinde halkın evlerinde güzel vakit geçirmelerini sağlamak ve bu kültürü yeniden canlandırmak olduğunu dile getirdi. Aslan, proje kapsamında vatandaşların 0-9 dakika arasında söyleyecekleri Kürtçe uzun hava türkülerini videoya alarak 13 ile 24 Nisan tarihleri arasında kultur@ipekyolu.bel.tr adresine yollayarak başvuruda bulunabileceklerini kaydetti.

İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan jüri değerlendirme kurulu videoların değerlendirilme işlemlerini tamamladıktan sonra yarışma sonuçlarını 30 Nisan tarihinde açıklayacağı belirtildi. Yarışmada birinciliği elde eden yarışmacıya yarım altın, ikinciliği elde edene çeyrek altın, üçüncülüğü elde edecek yarışmacıya da bağlama hediye edilecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi olarak 326 binlik nüfusa sahip ilçede 7'den 70'e tüm vatandaşların katılabileceği bu tür farklı proje ve etkinliklere devam ederek her zaman İpekyolu halkının yanında olacaklarını bildirdiler. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İpekyolu, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Haberler ›› Güncel ››İpekyolu Belediyesinden 'Dengê Mala' projesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:57: Mersin Halk Ekmek Fabrikası, üretim kapasitesini 75 bine çıkardı - Haber 12:56: Kulp'ta sokak ve caddelerde sessizlik hakim - Haber 12:56: Kuşlar için caddeye yem bıraktı - Haber 12:56: Muğla'da polis ekiplerinden spastik engelli gence pastalı sürpriz - Haber 12:54: Fransız Mourad Ghazli: Avrupa'yı görseler Türkiye'ye şükrederler - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber