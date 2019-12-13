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İpekyolu Belediyesinden gıda denetimi

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere ve okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

13.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:24İpekyolu Belediyesinden gıda denetimi
'ın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere ve okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Gıda işletmelerinin ve okul kantinlerinin ayrıntılı olarak kontrol edildiği denetimlerde, aynı zamanda temizlik ve hijyen koşullarının uygunluğu, iş yeri ruhsatları, çalışanların iş kıyafetleri, etiket ve üretilen ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Yasalara aykırı hareket eden okul kantinleri ile işletmelere uyarı tutanakları tutuldu.

Denetimlerde eksikleri olmayan, gerekli sağlık ve hijyen koşullarını sağlayan işletmelere de teşekkür edildi.

Vatandaşların aldıkları ürünleri gönül rahatlığıyla tüketmeleri ve hijyen koşullarının süreklilik sağlaması için kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - VAN

Zabıta Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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