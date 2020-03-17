İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimi
Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatlarıyla dünyada hızla yayılan korona virüs tehdidine karşı umuma açık işletmelerde denetim yapıldı.
17.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:56
Van 'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatlarıyla dünyada hızla yayılan korona virüs tehdidine karşı umuma açık işletmelerde denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayılan genelge kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil ), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri ikinci bir emre kadar geçici olarak faaliyetleri durdurulmuştu. Bu doğrultuda İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin beraber yürüttüğü denetimler çerçevesinde ilçe merkezinde genelgeye konu olan tüm iş yerlerine ziyaret gerçekleştirilerek faaliyetlerini durdurmaları için tebliğ yapıldı. Ayrıca vatandaş ve esnaftan toplum sağlığı için alınan kararlar doğrultusunda 14 temel kurala uymaları için önemli uyarılarda bulunuldu. - VAN
İçişleri Bakanlığı tarafından yayılan genelge kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil ), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri ikinci bir emre kadar geçici olarak faaliyetleri durdurulmuştu. Bu doğrultuda İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin beraber yürüttüğü denetimler çerçevesinde ilçe merkezinde genelgeye konu olan tüm iş yerlerine ziyaret gerçekleştirilerek faaliyetlerini durdurmaları için tebliğ yapıldı. Ayrıca vatandaş ve esnaftan toplum sağlığı için alınan kararlar doğrultusunda 14 temel kurala uymaları için önemli uyarılarda bulunuldu. - VAN
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, İpekyolu, Van, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Güncel
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Güncel
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı