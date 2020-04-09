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İpekyolu Belediyesinden koronavirüs denetimleri

İpekyolu Belediyesi ekipleri, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında umuma açık işletmelere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

09.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:50
İpekyolu Belediyesinden koronavirüs denetimleri
İpekyolu Belediyesi ekipleri, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında umuma açık işletmelere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gıda Kontrol ve Denetim ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren unlu mamul satış ve üretim noktaları başta olmak üzere market, kasap ve manav gibi işletmeleri denetledi.

Ekipler, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yayımlanan genelgeler kapsamında kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanılması konusunda iş yeri sahiplerini bilgilendirdi.
Denetimlerde açıkta ürün satışı yapılmaması, ekmek, meyve-sebze gibi ürünlerin paketlenerek satışa sunulması, hasta personelin çalıştırılmaması, çalışanlar ve müşteriler için dezenfektan bulundurulması, kullanılan malzemelerin hijyeninin sağlanması, işletmelerin düzenli olarak havalandırılması ve temizlenmesi hususunda uyarılarda bulunan ekipler, koronavirüsten korunmak için 10 altın kuralın yazılı olduğu bilgilendirme broşürlerini dağıttı.

Kaynak: AA

Etiketler: İpekyolu, Güncel
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