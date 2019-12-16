Haberler » Güncel » İpekyolu Belediyesinden seyyar satıcılara müdahale - Haber

İpekyolu Belediyesinden seyyar satıcılara müdahale

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda yol ve kaldırım işgali yapan seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı.

16.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:45İpekyolu Belediyesinden seyyar satıcılara müdahale
'ın Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda yol ve kaldırım işgali yapan seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı.

Zabıta ekiplerinin uyarı ve ikazlarına uymayan PTT Caddesi, Eski Özalp Garajı, Ordu Caddesi, Yüzbaşıoğlu Caddesi ve özellikle vatandaşların uğrak yerlerinden olan Sanat Sokağı üzerinde faaliyet gösteren seyyar satıcılara yönelik müdahalede bulunarak, araba ve eşyalarına el koydu. İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, asıl amaçlarının esnafların haksız rekabete uğramalarını önleyerek, vatandaşların ve esnafın huzur ve güvenliği için her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmakla sorumlu olduklarını vurgulayarak, müdahalelerine devam edeceklerini bildirdi. - VAN

İpekyolu, Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:38 Kocaeli kırmızı ışıkta ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis-arşiv - Haber
17:38 Kilis'te 75 engelliye tekerlekli sandalye verildi - Haber
17:36 Metin Hara hakkında tabip unvanı takınmak suçlamasından dava - Haber
17:33 Efeler Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi - Haber
17:33 SGM'de yerli malı haftası kapsamında etkinlik düzenlendi - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
16.12.2019 17:42:55