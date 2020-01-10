Haberler » Güncel » İpekyolu Belediyesinden sinema etkinliği - Haber

İpekyolu Belediyesinden sinema etkinliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilere yönelik sunduğu sosyal ve kültürel hizmetlere devam ediyor.

10.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:19İpekyolu Belediyesinden sinema etkinliği
'ın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilere yönelik sunduğu sosyal ve kültürel hizmetlere devam ediyor.

Daha önce Mahallesi'ndeki Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde tiyatro, pandomim, sandalye kapmaca, evet-hayır gibi keyifli oyunlar sergileyen İpekyolu Belediyesi, bu kez de sinevizyon gösterisi gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Mustafa Necati İlk ve Ortaokulundan 80 öğrenci, eğitici çocuk animasyon filmi ile hem eğlendi hem de öğretici bilgilere sahip oldu. Ayrıca film gösterisinin ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin hazırlamış olduğu çeşitli sahne etkinlikleri ile sınırsız eğlencenin tadını çıkaran öğrencilere, program sonunda çeşitli ikramlar verildi.

İpekyolu Belediyesinin öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda nitelikli ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlediği etkinliklere ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - VAN

Bostaniçi, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı - Haber
17:01  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - Haber
17:01  Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Haber
17:00  3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu - Haber
17:00  Roy Hodgson: "Cenk'i yoğun bir şekilde izledik" - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
10.01.2020 17:03:29