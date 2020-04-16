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İpekyolu Belediyesinden sokağa çıkamayan Ecrin'e doğum günü sürprizi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum gününü kutlayamayan küçük Ecrin için pasta alarak sürpriz yaptı.

16.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:18
İpekyolu Belediyesinden sokağa çıkamayan Ecrin'e doğum günü sürprizi
Van 'ın İpekyolu Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum gününü kutlayamayan küçük Ecrin için pasta alarak sürpriz yaptı.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara moral vermek ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla mobil sahne aracıyla düzenlediği mahalle konserlerine devam ederken, sosyal medya hesaplarından İpekyolu Belediyesine ulaşan Ecrin için de sürpriz doğum günü düzenledi. Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 12 yaşına giren küçük Ecrin'in doğum gününü aldıkları pastayla ailenin kapısını çalarak şarkılar eşliğinde kutladı.

Duygusal anların yaşandığı sürpriz kutlamada mutluluğu gözlerinden okunan Ecrin, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kaldıklarını belirterek, doğum günü sürprizi için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İpekyolu, Van, Güncel
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