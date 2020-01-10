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İpekyolu Belediyesinden 'wc'ler kapalı' haberine yalanlama

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Almanya merkezli bir internet sitesinde "Van Büyükşehir Belediyesi kayyımı, Şehir Parkı'nda engellilerin kullandığı tek tuvaleti 'arızalı' gerekçesiyle aylardır kapalı tutuyor" şeklindeki haberi yalanladı.

10.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:39İpekyolu Belediyesinden 'wc'ler kapalı' haberine yalanlama
'ın Belediyesi, merkezli bir internet sitesinde "Van Büyükşehir Belediyesi kayyımı, Şehir Parkı'nda engellilerin kullandığı tek tuvaleti 'arızalı' gerekçesiyle aylardır kapalı tutuyor" şeklindeki haberi yalanladı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Feqiye Teyran Parkımızdaki wc'ler için, Almanya merkezli bir web sitesinde 'Van Büyükşehir Belediyesi kayyımı, Şehir Parkı'nda engellilerin kullandığı tek tuvaleti 'arızalı' gerekçesiyle aylardır kapalı tutuyor' şeklinde bir haber yayınlamış ve engelli vatandaşlarımız için yapılmış olan wc'lerin kapalı olduğunu iddia etmiştir. Bu iddia ile ilgili yayınladığı videoda, wc kapılarının kapalı olduğunu göstermiştir. Mevcut kapılar direk wc'ye açıldığı için kapalı olması kadar normal bir durum yoktur. Dolayısıyla engelli vatandaşların mağdur edildiği iddiası, ilgili çıkan haber tamamen asılsız ve karalama amaçlı bir haberdir. Bahse konu wc'ler, engelli vatandaşlarımız tarafından aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Sadece engelli vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda hizmet alabilmeleri amacıyla temizlik işlemi yapıldığı zamanlarda kısa süreli olarak kapalı tutulmuştur. Ekte sunduğumuz fotoğraflar da bu iddiayı çürütmektedir. Ayrıca Feqiye Teyran Parkımızın günlük olarak temizlik, bakım ve onarım ihtiyaçları Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün görevli personelleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır" denildi. - VAN

İpekyolu, Almanya, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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