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İpekyolu eski Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan tutuklandı

VAN'da, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İpekyolu ilçesinin eski Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

11.11.2019 21:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:51İpekyolu eski Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan tutuklandı

VAN'da, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ilçesinin eski Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'terör' soruşturması kapsamında, İpekyolu eski Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt, 8 Kasım'da evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yacan ve Kurt, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi. Yacan ve Kurt çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan (2) şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda (A.Y.) ve (Ş.K.) isimli (2) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan (A.Y.) ve (Ş.K.) isimli (2) şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır."



Halkların Demokratik Partisi, Azim Yacan, İpekyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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