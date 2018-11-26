İpekyolu İlçesinde 85 Kilometre Yol Asfaltlandı

Van
Büyükşehir Belediyesince İpekyolu
ilçesindeki 20 mahalle ve 7 ana caddede başlatılan çalışmalar kapsamında 85 kilometrelik yol asfaltlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yol yatırımlarıyla adeta kentin çehresini değiştiren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, 2018 yol ve asfalt çalışmalarında son aşamaya geldi.
İpekyolu ilçesindeki, 7 cadde ve 20 mahallenin yolunu asfaltla yenileyen belediye, 1,6 kilometrelik Tebriz
Kapı Caddesi ile asfalt sezonunu tamamlayacak.
İpekyolu ilçesinde yaklaşık 85 kilometrelik yolu asfaltla kavuşturduklarını belirten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Serdar Tarhan, çalışmaların yüzde 95'ini tamamladıklarını söyledi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu
'nun talimatı ile mart ayında yol ve asfalt çalışmalarına başladıklarını kaydeden Tarhan, şu bilgileri verdi:
"Bu yıl merkez ilçelerimiz İpekyolu, Tuşba
ve Edremit'te yol ve asfalt çalışmalarına ağırlık verdik. Bunlardan kent merkezinin büyük bir bölümünü oluşturan İpekyolu ilçemizde yaklaşık 85 kilometrelik yol ve asfalt çalışması gerçekleştirdik. Burada 20 mahalle ve 7 ana caddemizdeki çalışmaları tamamladık. Bir ana caddemiz kaldı. Onu da sezon kapanmadan tamamlamayı hedefliyoruz. Bizler özellikle mahalle yollarımızda sadece asfalt çalışması yapmadık. Aynı zamanda büz, dolgu, alt temel, menfez, reglaj ve Plent Miks Temel (Pmt) çalışmalarını da yaparak neredeyse sıfırdan yollar inşa ettik. 52 ve 33 kilometrelik iki kısım şeklinde yaptığımız çalışmalarda son aşamaya geldik."
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:11