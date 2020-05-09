İpekyolu ilçesinde bir evde 101 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 101 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
09.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:27
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele görevlileri, Serhat Mahallesi'nde R.H'ye ait eve operasyon düzenledi.
Aramada, 4 poşette 199 paket halinde 101 kilo 600 gram eroin bulundu.
Ekipler, ev sahibi R.H. ile V.Ş. ve N.Ş'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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