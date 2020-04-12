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İpekyolu Kalkınma Ajansından bölgesel kalkınmaya büyük destek

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, rekabetçi ve yenilikçi bir bölge hedefi kapsamında 10 yılda bin projeye 261 milyon lira destek verdiklerini söyledi.

12.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:08
İpekyolu Kalkınma Ajansından bölgesel kalkınmaya büyük destek
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, rekabetçi ve yenilikçi bir bölge hedefi kapsamında 10 yılda bin projeye 261 milyon lira destek verdiklerini söyledi.
Akyılmaz, AA muhabirine, 2010 yılında kurulan ajansın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bölgesel girişim sermayesinin desteklenmesine yönelik birçok alanda çalışma yürütüldüğünü dile getiren Akyılmaz, "TRC1 Bölgesi" olarak adlandırılan Gaziantep , Adıyaman ve Kilis 'in güçlü insan kaynağına sahip olduğunu dile getirdi.
İKA olarak yaşam kalitesi yüksek, beşeri sermayesi güçlü, rekabetçi ve yenilikçi bir bölge hedeflediklerinin altını çizen Akyılmaz, "Nitelikli insan kaynağı, mali enstrümanları ve yatırım danışmanlık hizmetleriyle bölgemizin kalkınmasında önemli bir misyon üstlenen ajansımız, kurulduğu günden beri destek verdiği bin projeyle bölgemizde toplam 261 milyon liralık yatırımın hamisi oldu." dedi.
Şu an Güdümlü Proje Programı kapsamında toplam 20,5 milyon lira bütçeli 5 projeye, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde ise 8,5 milyon lira bütçeli 4 projeye destek verdiklerini bildiren Akyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik projelere de 8 milyon lira destek sağlayacaklarını hatırlattı.
"Medikal sektöründe millileşme hedefi"
Akyılmaz, bölgenin gelişmiş sanayi gücünün özellikle medikal ürünler konusunda Türkiye'nin dışarıya bağımlılığının azaltılması anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"İmalat sanayisinin ağırlıklı olarak tekstil, gıda, metal ve plastik gibi medikal sanayiye girdi sağlayan sektörlerden oluşması, bölge ekonomisinin katma değerli üretim modeline dönüşümü noktasında önemli bir avantaj sunuyor. Bu kapsamda ilgili kurumlarımız ve sağlık sektöründen temsilcilerimizle beraber 'Medikal Sektöründe Millileşme' hedefi doğrultusunda Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı çalışmamızı başlattık. Bu çalışmamızla medikal sektörü başta olmak üzere birçok sektörde dışa bağımlılığı azaltıcı ve yerli kaynaklarımızla yüksek teknolojiye dayalı milli üretimimizi yapmaya gayret edeceğiz."
Akyılmaz, sağlık alanında verdikleri desteklerin yeni tip koronavirüs sonrası daha da anlamlı hale geldiğini ifade ederek, özellikle ilaç endüstrisi için Gaziantep'in önemli bir konumu olacağını belirtti.
"İlaç endüstrisinin millileştiği merkezlerden birisi de Gaziantep olacak"
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, Gaziantep Üniversitesinin yürütücüsü olduğu "Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi"nin sözleşmesini imzaladıklarını anımsatan Akyılmaz, şöyle konuştu:
"Projeyle Gaziantep Üniversitesi bünyesinde radyofarmasötik ilaçların üretildiği bir tesis kurulacak. Aynı zamanda farklı izotoplar ile yeni kanser ilaçlarının araştırılıp geliştirileceği bir Ar-Ge merkezi kurulacak. Bu merkezde üretilecek ilaçlar da hem iç piyasa hem de dış piyasaya arz edilecek. Projemizin toplam bütçesi 31,5 milyon lira olup süresi 18 aydır. Özellikle ilaç endüstrisinin stratejik öneminin farkında olduğumuz bugünlerde, böyle bir projenin Gaziantep'te hayata geçirilmesi çok önemli. İnşallah bu yatırımla ülkemizdeki ilaç endüstrisinin millileştiği ve yerlileştirildiği en önemli merkezlerden birisi de Gaziantep olacak."
Akyılmaz, savunma sanayisi alanında da önemli destekler sunduklarını anlatarak, bu sektörde faaliyet gösteren ya da bu alana dahil olma potansiyeli bulunan firmalar için çeşitli eğitimler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, İpekyolu, Kilis, Ekonomi
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