İpekyolu'nda 112 Acil Servisi Hizmete Açıldı

Kaynak: AA

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında 112 Acil Servisi hizmete açıldı.Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, hastane binasında yaptığı açıklamada, hastanede birinci düzey acil servis hizmeti vermeye başladıklarını söyledi.Kentte dört ayrı noktada acil servis hizmeti verdiklerini anlatan Parlak, "Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için sayın valimizin talimatlarıyla ek binada acil servisini açtık. Vatandaşlarımıza iki ayrı polikliniğimiz ile hizmet vereceğiz. Burada 330 metrekare alanda 16 yatakla hizmet sunacağız. Acil ve cerrahi durumlarda vatandaşlarımızın ana binaya gelmelerini, ayakta tedavi gerektirecek durumlarda da burayı kullanmalarını istiyoruz." dedi.