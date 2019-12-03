Haberler » Güncel » İpekyolu'nda 3 Aralık Dünya Engeliler Günü programı - Haber

İpekyolu'nda 3 Aralık Dünya Engeliler Günü programı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir program düzenledi.

03.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28İpekyolu'nda 3 Aralık Dünya Engeliler Günü programı
'ın Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir program düzenledi.

Engelsiz Kafe'de düzenlenen programa İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü İpekyolu Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden ve diğer rehabilitasyon merkezlerinden gelen özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı. Sıcak bir ortamda gerçekleşen kahvaltı programında Başkan Vekili Aslan, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenerek, bir süre sohbet etti.

Engelsiz Müzik Grubu'nun da sahne aldığı programda konuşan Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sevginin hiçbir engel tanımayacağını belirterek, "Bugün burada bu kahvaltıda sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. O kadar güzelsiniz ki sizlerle vakit geçirdiğim için çok memnun oldum. İnanın hiçbiriniz engelli değilsiniz. Sizler bizim için çok kıymetli ve önemlisiniz. Bilinsin ki hepimizde birer engelli adayıyız ve sizlerden hiçbir farkımız yok. Her şey gönlünüzce olsun. Hep mutlu olun" dedi.

Engelsiz bir yaşam için zihinlerimizden ve hayatımızdan engellerin kaldırılması dileğinde bulunan Başkan Vekili Aslan, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine çeşitli hediyeler verdi.

Katılımcılar da, program için Başkan Vekili Aslan'a ve İpekyolu Belediyesine teşekkürlerini sundu. - VAN

Dünya Engelliler Günü, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Mehter Marşı ile karşılandı - Haber
15:52 ÖZEL HAREKATIN NEFES KESEN TATBİKATI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - 1 - Haber
15:49 Başkan Yılmaz özel çocukları ağırladı - Haber
15:48 Didim'de Aralık ayında deniz keyfi - Haber
15:48 Putin'den istihbaratçılara İHA'ları düşürme yetkisi - Haber
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:59:20