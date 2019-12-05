Haberler » Güncel » İpekyolu'nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği - Haber

İpekyolu'nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

05.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:12İpekyolu'nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği
Van'ın Belediyesi, 5 Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Murtaza Kamar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş ve belediyede hizmet veren kadın personeller katıldı. Etkinlikte konuşan Sinan Aslan, kadınların toplum yaşantısının her alanında yer almasını bilen ve toplumun mimarları olduğuna değinerek; toplumun gelişmesi, değişmesi noktasında çok önemli bir rol aldığına işaret ederek, "Kadınlar, dünyanın en kıymetli varlıklarıdır. Kıymetinizin farkında olun. Kadınlarımızın hayatın her alanında etkin ve aktif rol almalarını istiyor ve kadın personel istihdamına önem veriyoruz. Sizlerden çocuklarımıza, kardeşlerimize her alanda örnek bireyler olmanız için çaba göstermenizi bekliyorum. Bugün burada sizlerle bir arada olmamıza sebep olan 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyor, her zaman yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum" dedi

Etkinlik, çay ve pasta ikramının ardından sona erdi. - VAN

Kadın Hakları Günü, İpekyolu, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:39 Kırıkhan'da hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi - Haber
12:38 Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (2) - Haber
12:38 Nizip'te tefecilik operasyonu: 3 gözaltı - Haber
12:34 Kargı'ya mevsimin ilk karı yağdı - Haber
12:34 SUBÜ'de, Gastronomi alanında bir başarı daha - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 12:41:11