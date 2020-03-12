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İpekyolu'nda bahar temizliği ve dezenfekte çalışması

İpekyolu'nda bahar temizliği ve dezenfekte çalışması Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri okullarda bahar temizliği ve korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı dezenfekte işlemi yaptı.

12.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:11
İpekyolu 'nda bahar temizliği ve dezenfekte çalışması
VAN - Van 'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri okullarda bahar temizliği ve korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı dezenfekte işlemi yaptı.
Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri için büyük titizlikle okul bina içlerinde dezenfektan işlemleri ve kış aylarından kalan toz ve çamur gibi kirlerden dolayı da okul bahçeleri yıkandı. Bugün ilçe sınırlarındaki 6 okulda dezenfekte ve yıkama işlemleri yapılırken, ilerleyen günlerde de yapılması planlanan çalışmalarla ilçedeki tüm okulların bahçeleri yıkanıp binaların içlerine de dezenfektan işlemleri yapılarak sağlıklı bir ortama dönüştürülmesi hedefleniliyor.
İpekyolu Belediyesi, bundan sonra da geleceğimizin teminatı olan çocukların temiz ve sağlıklı şartlarda eğitimlerini sürdürebilmesi ve ailelerin gönül rahatlığı ile çocuklarını okula gönderebilmeleri için bu ve buna benzer çalışmalarına devam edeceğini duyurdu. İpekyolu'nda bahar temizliği ve dezenfekte çalışması

Kaynak: İHA

Etiketler : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Yerel

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