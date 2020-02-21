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İpekyolu'nda camiler gül kokuyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, "Camiler Gül Koksun" projesi kapsamında ilçe sınırlarında bulunan camileri ibadete hazırlıyor.

21.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:39İpekyolu'nda camiler gül kokuyor
'ın Belediyesi, "Camiler Gül Koksun" projesi kapsamında ilçe sınırlarında bulunan camileri ibadete hazırlıyor.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde çalışan mobil temizlik ekipleri, Cuma namazı öncesi vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için ilçe sınırlarındaki camilerde temizlik yapıp, gül kokusu sıkarak ibadete hazır hale getirdi.

İpekyolu Belediyesi ekiplerinin vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadet edebilmeleri için ilçe sınırlarında bulunan tüm cami ve ibadethaneleri gezerek bu tür faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. - VAN

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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