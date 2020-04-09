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İpekyolu'nda evde kalanlara sokak konseri

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kurduğu gezici müzik grubu ile korona virüsle mücadele sürecinde "Evde Kal Türkiye" çağrılarına uyan ilçe sakinlerine Türkçe ve Kürtçe konser vermeye başladı.

09.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:10
İpekyolu'nda evde kalanlara sokak konseri
Van 'ın İpekyolu Belediyesi, kurduğu gezici müzik grubu ile korona virüsle mücadele sürecinde "Evde Kal Türkiye" çağrılarına uyan ilçe sakinlerine Türkçe ve Kürtçe konser vermeye başladı.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan gezici müzik grubu, mobil sahne aracıyla sokakları dolaşarak, korona virüs nedeniyle evde kalan kent sakinlerine Türkçe ve Kürtçe konser verdi. Müzik grubu, "Evde Kal Van" yazılı pankartın asıldığı kamyonetin kasasında sokakları dolaşarak seslendirdiği şarkılarla hayatı eve sığdıranlara eğlenceli anlar yaşattı. Sokaklardan yükselen müzik sesiyle şaşkınlık yaşayan ilçe sakinleri, balkon, pencere ve damlara çıkarak şarkılara eşlik edip mini konseri cep telefonlarıyla kaydetti. Müzisyenler, konseri izleyenlere sağlıkları için evde kalmaları çağrısında bulundu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kentte vatandaşların büyük bölümünün çağrıya uyduğunu ifade etti. Evde kalan vatandaşların zaman zaman sıkıldığını ve kurdukları müzik grubuyla vatandaşlara evlerinden çıkmamaları koşuluyla Türkçe ve Kürtçe konserler verdiklerini dile getiren Aslan, bu sayede insanların eğlenceli zaman geçirdiğini ve yaşadıkları stresten bir nebze de olsa uzaklaştığını kaydetti. Aslan, "Çalışmamız çok başarılı oldu ve halktan olumlu dönüşler aldık. Diğer mahallelerimizde de bunu yaygınlaştıracağız. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyada üstümüze düşen ne varsa İpekyolu Belediyesi olarak yapmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında da sosyal belediyecilik anlamında gerekli çalışmaları yapacağız. Üç noktada dezenfekte kabinleri kurduk. Bu anlamda belediyemizin bir öncülük yaptığını düşünüyorum. Psikolojik destek hattımız var. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz. Bu süreçte farklı sıkıntıları olanlar bu hatlarımızı arayarak psikolojik destek programından faydalanabiliyor. Bu zorlu süreçten hep beraber 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla çıkabiliriz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İpekyolu, Van, Güncel
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