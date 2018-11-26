İpekyolu'nda "Van Gölü'nün Sırlarını Birlikte Keşfedelim" Kursu

Van
'ın İpekyolu
Belediyesi, geçtiğimiz ay açılan ve yoğun ilgi gören " Van Gölü
'nün Sırlarını Birlikte Keşfedelim" temalı dalış kurslarında yeni bir dönem başlatıyor.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, düzenlenecek "1 Yıldız" dalış kursları başvurularının 26-30 Kasım tarihleri arasında bizzat İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılabileceği belirtildi. Açıklamada, "Kontenjanla sınırlı olan ve 3- 9 Aralık
tarihleri arasında düzenlenecek '1 Yıldız' dalış kursumuza 18-40 yaş arasındaki kadın ve erkek vatandaşlarımız kayıt yaptırabilecek. '1 Yıldız'; 18 metreye kadar dalış yapabilen dalıcılara verilen bir unvan olup, eğitimler, teorik ve pratik olarak veriliyor. Kursiyerlerimiz eğitimleri olimpik havuzda, sonrasındaki derin dalışı ise Van Gölü'nde yapacaklar" denildi. - VAN
İpekyolu,Van Gölü,Van
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:38