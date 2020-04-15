Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İpekyolu'nda yarışma keyfi sürüyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs salgınından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik etkinlik ve projelerine bir yenisini daha ekledi.

15.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:53
İpekyolu'nda yarışma keyfi sürüyor
Van 'ın İpekyolu Belediyesi, dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs salgınından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik etkinlik ve projelerine bir yenisini daha ekledi.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle sosyal hayatta yaşanan değişikliklerden dolayı evde kalmak zorunda olan vatandaşların vakitlerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla kültür projelerine bir yenisini daha ekleyerek, "Yöresel Van Türküleri Yarışması" adlı projesini hayata geçirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, "Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren korona virüs önlemleri kapsamında 'Evde Kal Van' sloganıyla başlamış olduğumuz etkinliklere bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Van yöresine ait söylenmeyen ya da utulmaya yüz tutmuş türküleri yarışma aracılığıyla tekrar gün yüzüne çıkartmayı hedefliyoruz. Van kültürünün popülerliğini arttırmak, gelecek kuşaklara aktarılmasını ve hafızalarda yer etmesini sağlamak amacıyla bu tür kültür etkinliklerimize ilerleyen günlerde daha fazla yer vermeyi planlıyoruz. Proje kapsamında il geneli olarak düzenlenen yarışmaya vatandaşların 1-7 dakika arasında söyleyecekleri Van yöremize ait türküleri videoya alarak 16 ile 27 Nisan tarihleri arasında kultur@ipekyolu.bel.tr adresine yollayarak başvuruda bulunabilecekler. İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan jüri, videoların değerlendirilme işlemlerini tamamladıktan sonra yarışma sonuçları 4 Mayıs tarihinde açıklayacak. Yarışmada birinciliği elde eden kişiye yarım altın, ikinciliği elde edene çeyrek altın, üçüncülüğü elde edecek yarışmacıya da bağlama hediye edilecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın katılabileceği bu tür farklı proje ve etkinliklerine devam ederek, her zaman değerli halkımızın yanında olacaktır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İpekyolu, Evde Kal, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Haberler ›› Güncel ››İpekyolu'nda yarışma keyfi sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: Başkan Akın'dan önemli ziyaretler - Haber 16:20: Tarsus'ta hırsızlık iddiası - Haber 16:20: Edirne'de sokağa çıkan 20 yaş altı 8 kişiye para cezası - Haber 16:20: Adana'da evini yakmak isteyen kişiyi polis engelledi - Haber 16:19: 7 aylık hamile eşini dövüp, cam kırığıyla yaraladı - Haber 16:00: 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti - Magazin 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler