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İpekyolu personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Van merkez İpekyolu Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

21.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:45 İpekyolu personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
merkez Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

İpekyolu Belediyesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında verdiği eğitimlerine devam ediyor. Bu doğrultuda ek hizmet binasında verilen eğitim, belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Van İlkay OSGB şirketinin koordinasyonu ile gerçekleştirildi. İpekyolu A.Ş. personellerine yönelik verilen eğitimde; genel iş sağlığı ve güvenliği prensipleri, mevzuat, tarafların görev ve sorumlulukları başlıkları altında; sağlık-güvenlik, tehlike-risk, kaza nedenleri, kazalara neden olan normal gibi algılanan hatalı tutum ve davranışlar, sağlık ve güvenlik bilinci gibi konulara değinildi. Ayrıca iş yeri hekimi tarafından da personellerin genel sağlık kontrollerinden geçirildi. Hazırlanan raporlar özlük dosyalarına eklendi. İpekyolu Belediyesi "iş sağlığı ve güvenliği" konusundaki eğitimlerini aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecek. - VAN

Bostaniçi, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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