İpekyolu Projesi Mecliste Görücüye Çıktı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:33



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:33

Ortahisar Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ilk meclis toplantısında Mağmat Boğazı'nda yapılacak olan Tarihi İpekyolu Projesi meclis üyelerine tanıtıldı.Ortahisar Belediye Meclisi aralık ayı ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Genç, belediyenin Kasım ayı faaliyetleriyle ilgili detaylı bir sunum yaparak meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Ortahisar Belediyesi'nin Mağmat Boğazı'na turizm çeşitliliğini artırmak için yapacağı Tarihi İpekyolu Canlandırma Avan Projesi animasyonla meclis üyelerine tanıtıldı. Dört etap olarak hazırlanan projenin birinci etabında hediyelik eşya satış alanları, telesiyej, spor alanları, ikinci etap kapsamında konaklama ve gözetleme kuleleri, yürüyüş alanları, üçüncü etapta kapsamında seyir terasları, kent balkonu, seyir kulesi, dördüncü etap kapsamında ise spor köyü yapılması öngörülüyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Genç, projenin henüz son şeklini almadığını ve hazırlanan projenin Trabzon'daki sivil toplum kuruluşlarına ve belediye meclis üyelerine dağıtılacağını kaydederek, "Herkesin katkısını bekliyoruz. Gerçekten de çok önem verdiğimiz bir proje. Daha önce projeyle ilgili yöre sakinleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte toplantılar yaparak onların görüşlerini almıştık. Projemiz şehrimize gelen turistlerin şehirde kalma sürelerini artmasını sağlayacak nitelikte. Tünel Akvaryum'u da aynı şekilde aynı amaçla icra etmeye çalışıyoruz. Onda da tünelde yarıya yaklaştık. Bu projede benzer konseptte. Şehre gelen ziyaretçilerin şehirde kalmasını amaçlıyoruz, dolayısıyla bu durumda ekonomiyi canlandıracak. İnşallah bu proje doğrultusunda yapılacak katkılar ve atılarak ilave adımlarla şehrimize güzel bir alanı kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON