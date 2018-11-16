İpekyolu Yeni Bir Parka Daha Kavuştu

İçişleri Bakanlığı
tarafından görevlendirme yapılan İpekyolu
Belediyesince ilçede yeni bir park daha hizmete sunuldu.
Kevenli Mahallesi'nde 8 bin metrekare üzerine kurulan ve içerisinde spor aletleri, oyun grupları, salıncaklar, çok amaçlı saha, bisiklet ve koşu yolu ile kamelyaların yer aldığı Erek Parkı törenle hizmete açıldı.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, törende yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana ilçede yer alan 50 mahallenin tamamında çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Yıllardır çamurun içinde olan mahallelerin olduğunu hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:
"Buralarda büyük çalışmalar yaparak yolların tamamını yeniledik. Hem asfalt hem de kaldırım yaptık. 2017 yılında 180 kilometre, 2018 yılında ise şu ana kadar 120 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptık. 2 yılda 50 mahallemizin hiçbirini birbirinden ayırmadık ve İpekyolu Belediyesi'nin hizmetlerini götürdük. Yol, asfalt, kilit taşı, park olarak götürdük. Bunları hep beraber başardık."
Törene katılan AK Parti Van Milletvekili
Abdullahat Arvas da görevlendirme yapılan belediyelerin güzel çalışmalara imza attığını belirtti.
Yerel yönetimler için 31 Mart'ta seçime gidileceğine işaret eden Arvas, şunları söyledi:
"Diğer belediyelerin felsefesine baktığımız zaman kin, nefret, zulüm ve korkudan başka bu memlekete bıraktıkları bir sermaye yok. Çünkü önceki dönem partilerinde tek partili dönemlerindeki zihniyetle aynıydı. İslam'a, Kur'an'a, ezana, halka düşman, halkın bütün maneviyatına düşman bir zihniyetti. Milletimizin taktiri ile zulümleri son buldu."