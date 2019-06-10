iPhone 11'in ortaya çıkan son tasarımı hayal kırıklığına uğrattı

Yeni iPhone tasarımlarının ortaya çıkmasıyla beraber çığ gibi büyüyen olumsuz eleştirilerden sonra Apple hayranları bir teori üretmişti. Hayranlar, yeni iPhone'u ellerine aldıkları zaman telefonun o kadar da kötü görünmeyeceğini düşündü fakat son çıkan görseller bunu yalanlar nitelikte oldu.

Ortaya çıkan detaylı şemaları ve olağanüstü render'ları inceleyen teknoloji tasarımcısı Ben Geskin, iPhone 11 ve iPhone 11 Max için fiziksel modeller oluşturdu. Apple'ın yeni amiral gemilerinin eldeki görüntüsüyse hayranları hiç mutlu etmedi.

YORUMLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU OLUMSUZ

Tasarımları gösterirken "Tasarıma gözünüz alıştı mı?" sorusunu soran Geskin, sorunun altına gelen kötü yorumlar arasında ezildi desek yeridir. Sorunun altına gelen 900'e yakın cevabın büyük bir çoğunluğunun da olumsuz olduğunu belirtmekte fayda var.

Tabii ki bu cevaplar arasında komik olan cevaplar da bulunuyor. En yüksek etkileşimi alan cevaplardan biri "Korkunç bir tasarım… Ayrıca çok ilginç görünüyor" olarak karşımıza çıkarken en çok beğenilen cevaplardan biri de "Steve Jobs yaşasaydı herkesi kovmuştu" oldu.

KAMERA TERCİHİ BEĞENİLMEDİ

Herkesin beğenmediği nokta olarak Apple'ın kamera tercihi fazlasıyla öne çıkıyor. Apple, iPhone 11'den ilk kez bahsettiği sırada hayranları heyecanlandıran bir açıklamada bulunmuştu. Sensörlerde devasa bir gelişme yapacağını söyleyen şirketin açıklamasından sonra hayranlar fazlasıyla mutluydu ancak hiçbir Apple hayranı 'devasa' derken boyutun kastedildiğini düşünmüyordu.

Yeni iPhone'un kamera harici diğer değişikliklerine baktığımız zaman yeni amiral gemisinde büyük bir batarya gelişimi bekleniyor. Teknoloji devi şirket ayrıca sınıfının lideri 3D Touch teknolojisini de bu sene içerisinde terk ederek tüm ekrandan algılanabilen bir Touch ID teknolojisini kullanmayı planlıyor. Tüm bunlara ek olarak çentik tasarımda devam etmeye karar kılan Apple, çentikten kurtularak delik ekranla devam eden rakiplerinin yolundan gitmeyecek.

Kaynak: WebTekno