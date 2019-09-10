iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? iPhone 11 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

iPhone 11 tanıtımı heyecanla bekleniyor. Apple, yeni telefon modellerini bu akşam yapacağı lansman ile kullanıcılarına beğenisine sunacak. Önceki modellere ek olarak bir fazla kamera sayısı ile gelecek olan iPhone 11'in özellikleri ve görünümü tanıtımdan önce sızıntılar sayesinde az çok biliniyor. Fakat tanıtımla birlikte iPhone 11'in tam özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi belli olacak. İşte iPhone 11 tanıtım saati ve tanıtımı izleme bağlantısı...

iPHONE TANITIMI SAAT KAÇTA, NEREDEN YAPILACAK?

Apple firması, bu sefer yapacağı tanıtımda bir değişikliğe gitti. iPhone 11 modellerinin tanıtımı, ilk defa olarak Youtube üzerinden gerçekleştirilecek. Apple iPhone 11 tanıtımı, 10 Eylül Salı günü TSİ 20:00'de başlayacak. iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11R modellerinin tanıtılmasının beklendiği etkinlikte ayrıca 5. nesil Apple Watch'da sahneye çıkacak.

APPLE iPHONE 11 TANITIMI CANLI İZLE

iPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 11 modellerinde ilk olarak görülecek farklılık kamera kısmında olacak. Bir önceki modellere göre +1 kamera ile gelecek.

iPhone XR'nin yerini alacak olan iPhone 11, 6.1 inç büyüklüğünde 828 x 1792 piksel çözünürlük sunan bir LCD ekran ile gelecek. 4 GB RAM'in yer aldığı telefon 64 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunacak. Ön ve arka tarafta yer alana kameraların her biri 12 MP olacak. Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği olacak. 3110 mAh kapasiteli pil ile gelecek cihaz için tahmin edilen fiyat 749 dolar.

iPHONE 11 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone XS'in yerini alan iPhone 11 Pro ise 5.8 inç büyüklüğünde, 1125 x 2436 piksel çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana sahip. 6 GB RAM'in yer aldığı telefon 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunuyor.

Önde 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alırken, arka tarafta üç kameraya geçiş yapılıyor. 12 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya, telefoto ve 120 derece görüş alanına sahip geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Bu modelin Apple Pencil desteğine ve ters kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu belirtiliyor. 3190 mAh veya daha yüksek kapasiteli bir bataryanın yer alacağı telefon, 999 dolar civarında bir fiyat ile kullanıcılara sunulacak.

iPHONE 11 PRO MAX. ÖZELLİKLERİ NELER?

En gelişmiş model ise iPhone XS Max'ın yerini alacak olan iPhone 11 Pro Max. 6.5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı 1242 x 2688 piksel çözünürlük sunan telefon, 6 GB RAM'e ev sahipliği yapıyor.

128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunan telefonun kamera kurulumu, iPhone 11 Pro modeli ile aynı. Aynı şekilde Apple Pencil ve ters kablosuz şarj özelliklerinin korunduğu telefon, daha büyük bir ekrana sahip olduğu için daha büyük bir bataryayı bünyesinde barındıracak.

4000 mAh'a yakın kapasitede bir bataryanın yer aldığı telefon, 1099 dolar civarında bir fiyat ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

iPHONE 11 FİYATI

iPhone 11 (XI) Max: 6530 TL (+Vergiler)

iPhone 11 (XI): 5680 TL (+Vergiler)

iPhone 11 (XI) R: 4260 TL (+Vergiler)

iPHONE 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 11 modelleri için çıkış tarihi bu akşam tanıtımla birlikte belli olacak. Türkiye'de çıkış tarihi ise Ekim - Kasım aylarını bulacaktır.