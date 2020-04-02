Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

iPhone 12 Çıkış Tarihi Ertelenmeyebilir

iPhone 12 ertelenme haberlerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Apple'ın en büyük tedarikçilerinden bir tanesi, iPhone 12 çıkış tarihi olarak belirlenen sonbahar aylarının hala geçerli olduğunu dile getirdi.

02.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:50
iPhone 12 Çıkış Tarihi Ertelenmeyebilir
iPhone 12 ertelenme haberlerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Apple 'ın en büyük tedarikçilerinden bir tanesi, iPhone 12 çıkış tarihi olarak belirlenen sonbahar aylarının hala geçerli olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs sebebiyle yaşanan birçok lojistik probleme karşın, iPhone 12'nin beklenen zamanda piyasada olacağı konuşulmaya başlandı. Apple'ın en büyük tedarikçisi konumunda olan Foxconn, yatırımcılarına yaptığı açıklamada telefonun üretiminde şimdilik herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Foxconn Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Alex Yang, her şeyin yolunda gittiğini ve planın beklendiği gibi işlediğini aktardı.

Dünyanın en önemli ekonomi mecralarından bir tanesi olan Bloomberg'e konuşan Yang, "Biz ve endüstri mühendisleri, seyehat yasakları sebebiyle yaşanan boşluğu kapatabilmek için çalışıyoruz. Aradaki farkı kapatabilecek seviyede olduğumuzu düşünüyoruz. Önümüzdeki haftalarda ya da aylarda öngöremediğimiz durumlar olursa çıkış tarihini tekrar düşünebiliriz. Hala erteleme masada." dedi.

iPhone 12 ertelenecek mi?

Daha önceki iPhone modellerinde olduğu gibi iPhone 12'nin de Eylül ayında piyasadaki yerini alması bekleniyordu. Çin'de fabrikaların uzun süre çalışmaması ve tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklar sonrasında, telefonun ertelenebileceği haberlere konu olmuştu.

iPhone modelleri üretilirken Çin en önemli parça tedarikçisi konumundayken, Çin'in yanı sıra İtalya, İsviçre, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan parçalar da kullanılıyordu. İsmi geçen bütün ülkelerde koronavirüs sıkıntısı giderek yükselirken, birçok teknoloji üreticisi zor duruma düşmüştü.

Daha önce yayınlanan raporlarda iPhone 12'nin tanıtım tarihinin ve piyasaya sürülme tarihinin daha ileri tarihlere alınabileceği belirtilmişti. Buna rağmen bugün Foxconn'dan gelen açıklama ile buna gerek kalmayacağı ifade edildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Apple, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››iPhone 12 Çıkış Tarihi Ertelenmeyebilir - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

18:06: Hatay'da tır 5 can aldı - Haberler 18:03: Ambulans helikopter anne karnından alınan 6 aylık bebek için havalandı - Haberler 17:59: Lapseki'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı - Haberler 17:55: Siirt'te ekipler soğan ve tavuk isteyen yaşlıların talebini yerine getirdi - Haberler 17:52: Yalova'da kaçak dezenfektan ele geçirildi - Haberler 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:28: Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir - Haberler 17:04: Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler