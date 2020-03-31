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iPhone 12 ve Google Pixel 5 hangi özelliklerle geliyor? 2020'de hangi akıllı telefonu almalıyız?

iPhone 12 ve Google Pixel 5 hangi özelliklerle geliyor? 2020'de hangi akıllı telefonu almalıyız? Apple yeni modelleriyle ilk kez 4 mercekli sisteme geçerken, Google Pixel 5'te donanım izelliklerini artırıyor

31.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:14
iPhone 12 ve Google Pixel 5 hangi özelliklerle geliyor? 2020'de hangi akıllı telefonu almalıyız?
Dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda görülen durgunluk ve ekonomik krizin eşiğinde 2020 yılında teknoloji devlerinin nasıl bir stratejiyle hareket edeceği herkesin merak konusu.

Şu anda karantina sürecinden yeni yeni çıkan ve ekonomisi normale dönmeye başlayan Çin'de teknoloji devi Huawei, P40 ve P40 Pro modellerini geçtiğimiz hafta tanıtarak yılın ilk atağını yapmıştı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Dünya
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Haberler ›› Dünya ››iPhone 12 ve Google Pixel 5 hangi özelliklerle geliyor? 2020'de hangi akıllı telefonu almalıyız? - Haberler

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