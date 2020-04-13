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iPhone Kullananlar App Store'daki Bu Uygulamayı İndirmesinler!

İnternet kullanımının, online alışverişin ciddi oranda arttığı şu günlerde siber saldırganlar da harekete geçti. Kişisel verilere ele geçirerek, dolandırıcılık yapabilmek için her yolu deneyen siber saldırganlar, bu sefer de soyguncu yazılımlar geliştirdi.

13.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:53
iPhone Kullananlar App Store'daki Bu Uygulamayı İndirmesinler!
İnternet kullanımının, online alışverişin ciddi oranda arttığı şu günlerde siber saldırganlar da harekete geçti. Kişisel verilere ele geçirerek, dolandırıcılık yapabilmek için her yolu deneyen siber saldırganlar, bu sefer de soyguncu yazılımlar geliştirdi.

Siber güvenlik uzmanları, Apple Store içerisinde 30'un üzerinde soyguncu yazılım tespit edildiğini açıkladı. Tespit edilen soyguncu yazılımların fal, burç, barkod okuyucu, görsel düzenleme gibi basit uygulamaların arkasına gizlendiği belirtilirken, yazılımların 4 milyon civarında indirme sayısına sahip olduğu ifade edildi. Uzmanlar, soyguncu yazılımları indiren kişilerin yıllık 520 dolara varan yüksek faturalarla karşılaşabileceklerini belirtiyor.

Güvenli Olmayan Uygulamalar Yüklenmemeli

Soyguncu yazılımların, kullanıcıları, uygulama içi satın almalara yönlendirdiği ve haftalık 9.99$ civarında bir ücretle üyelik gerçekleştirdiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl soyguncu yazılımların aktif hale geldiğine dikkat çekilmişti. Ocak ayında ise Android içerisinde çok sayıda soyguncu yazılım tespit edildiği belirtilmişti. Uzmanlar, soyguncu yazılımların kullanıcıları ciddi oranda maddi yükümlülük altına sokarak para kazanmayı hedeflediklerini ifade ederken, güvenli olmayan uygulamaların kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Soyguncu yazılımların kısa bir deneme süresiyle kullanıcıları cezbettikleri belirtilirken, deneme süresi sonunda, yüksek fiyatlarla haftalık/ aylık üyeliklerin başlatıldığı belirtiliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Apple Store, Teknoloji
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