iPhone'nun yeni modellerini Türkiye pazarındaki fiyatları sızdırıldı

Apple Türkiye tarafından yapılan duyuruya göre, yeni iPhone ailesi Türkiye pazarına 18 Ekim günü giriş yapacağı ifade edildi. Bazı ürün tedarikçileri ise yeni iPhone modellerinin Türkiye piyasasındaki fiyatlarını sızdırdı.

Tedarikçiler tarafından sızdırılan merakla beklenen iPhone modellerinin Türkiye pazarındaki fiyatları şu şekilde:

EN UCUZ YENİ iPHONE'NUN 7 BİN 299 TL OLMASI BEKLENİYOR

iPhone 11 64 GB 7 bin 299 TL

iPhone 11 128 GB 7 bin 749 TL

iPhone 11 256 GB 8 bin 599 TL

iPhone 11 Pro 64 GB 10 bin 999 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB 11 bin 999 TL

iPhone 11 Pro 512 GB 13 bin 999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB 13 bin 299 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB 14 bin 999 TL

iPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

5.8 inçlik iPhone 11'in arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11 4 farklı renk ile geliyor. iPhone 11'de 2 tane 12 MP değerinde arka kamera bulunacak. iPhone 11 Pro 128, 256 ve 512 GB dahili depolama kapasitesi sunuyor. Lansmanda sahne alan Apple yetkilisi fotoğraflarda yapay zeka teknolojisi kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek. Face ID'nin hızında ise iyileştirmeler yapıldığı vurgulandı. iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek.