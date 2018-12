İphone Pil Değişimi İçin Son Gün 31 Aralık 2018, Fiyatlar İkiye Katlanıyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 03:37



iPhone Pil Değişimi için Elinizi Çabuk Tutun, Yıl Sonuna Dikkat! Apple Pil Değişim Kampanyası bu yılın sonunda sona eriyor, İndirimli Fiyatlardan faydalanmak isteyenler, elinizi çabuk tutun! iPhone Pil Değişimi için Son Gün 21 Aralık!Yeni Yıl ile Birlikte Pil Değişim Ücretleri iki katına çıkıyor!iPhone'nun eski modellerinden iPhone X'e kadar olan tüm modeller için indirimli iPhone Pil Değişim kampanyasından faydalanmak isteyenleri acele etmesinde fayda var. Yılbaşından sonra fiyatlar ikiye katlanıyor.Bildiğiniz gibi yavaşlayan pil sorununu gidermek için çözümü yazılım ile kısıtlamakta arayan Apple'ın foyası ortaya çıkınca, indirimli fiyatlardan "29 dolar" pil değişimi kampanyası başlatmıştı. Söz konusu kampanyaya göre bu yılın sonuna kadar 29 dolara eskimiş iPhone Pillerinizi değiştirebiliyorsunuz.Kampanyadan sonra, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X için şu anda 199 TL olan ücret 319 TL'ye yükselecek. iPhone X'in batarya değişim ücreti ise 449 TL olacak.Yeni modeller yani iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ise tahmin edebileceğiniz gibi bu indirime dahil değil. Bu cihazlar hali hazırda garanti kapsamında, eğer garanti kapsamı dışında pil değişimi istenirse 449 TL ödenmesi gerekiyor.iPhone Pil Değişimi için Son Gün 21 ARALIK 2018 Unutmayın!