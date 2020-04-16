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iPhone SE 2020 RAM ve Pil Kapasitesi Belli Oldu

Apple'ın merakla beklenen uygun fiyatlı akıllı telefon modeli olan iPhone SE 2020 geçtiğimiz gün tanıtıldı.

16.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:53
iPhone SE 2020 RAM ve Pil Kapasitesi Belli Oldu
Apple 'ın merakla beklenen uygun fiyatlı akıllı telefon modeli olan iPhone SE 2020 geçtiğimiz gün tanıtıldı. Apple diğer iPhone modellerinde olduğu gibi iPhone SE 2020'nin de RAM ve pil kapasitesini açıklamadı. Cihazın RAM ve pil kapasitesi China Telecom isimli internet sitesinde gün yüzüne çıktı.

iPhone SE 2020 RAM ve Pil Kapasitesi Kaç?

İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre, iPhone SE 2020'de 3GB RAM bulunuyor. Cihazda 1.821 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor. iPhone SE 2020'de bulunan batarya iPhone 8 ile tamamen aynı. 1.821 mAh batarya kapasitesi günümüz akıllı telefon modellerine göre kıyasla oldukça düşük olduğunu söylemeden geçmemek lazım.

4.7 inç Retina HD ekrana sahip olan iPhone SE 2020, gücünü A13 Bionic yonga setinden almakta. Cihazın arka tarafında 12 megapiksel kamera sensörü, ön tarafında ise 7 megapiksel kamera sensörü bulunuyor. iPhone SE 2020'nin ülkemizdeki başlangıç satış fiyatı 5.300 TL olarak açıklandı.

Sizler Apple'ın yeni akıllı telefon modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Apple, Teknoloji
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