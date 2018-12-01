İphone'un En Yeni Modelleri Xr, Xs ve Xs Max Gittigidiyor'da Satışta

iPhone'un en yeni modelleri XR, XS ve XS MAX GittiGidiyor'da satışta Türkiye
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'ın en yeni akıllı telefon modelleri iPhone XR, XS ve XS MAX'ı kullanıcılarıyla buluşturdu. iPhone XR 7.299 TL'lik, iPhone XS 9.699 TL'lik ve iPhone XS MAX ise 10.599 TL'lik avantajlı satış fiyatıyla GittiGidiyor'da satışa sunuldu.
Türkiye'deki teknoloji meraklılarının uzunca bir süredir beklediği iPhone'un en yeni modelleri XR, XS ve XS MAX, GittiGidiyor'da satışa çıktı. iPhone XR 7.299 TL'lik, iPhone XS 9.699 TL'lik ve iPhone XS MAX ise 10.599 TL'lik avantajlı satış fiyatıyla GittiGidiyor'da kullanıcılarla buluştu.
Yepyeni Liquid Retina ekranıyla iPhone XR
Apple'ın piyasaya sunduğu yeni modeli iPhone XR'ın GittiGidiyor'da satışa sunulan modeli 64 GB dahili hafızaya sahip. Sektördeki en gelişmiş LCD'yi sunan yepyeni Liquid Retina ekranıyla daha gelişmiş yüz tanıma özelliği sağlayan cihaz, derinlik denetimi özelliğine sahip bir kamera sistemi sunuyor. Yenilikçi arka aydınlatma tasarımıyla gelen iPhone XR; ekranın tüm köşelere uzanmasını ve bir kenardan diğerine tüm renkleri gerçeğe en yakın tonlarda görebilmenizi sağlıyor. Ayrıca havacılık ve uzay endüstrisi standartlarında alüminyum şeritle hassas bir şekilde birleştirilen cihaz; bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan en dayanıklı ön cama sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Cam
arka yüzeyi sayesinde kablosuz bir biçimde kolayca şarj edilebilen iPhone XR, 12 MP arka ve 7 MP ön kamera çözünürlüğü sunuyor.
Özel OLED ekranla muhteşem renk doygunluğu için iPhone XS
İki farklı boyutta OLED teknolojili 5.8 inç Süper Retina özelliğiyle; endüstrideki en yüksek renk doğruluğunu ve HDR teknolojisini sunan cihaz, daha hızlı bir yüz tanıma sağlıyor. 12 MP çift kamera sistemiyle kullanıcılarıyla buluşan cihazın ön kamera çözünürlüğü ise 7 MP. GittiGidiyor'da kullanıcılarla buluşan versiyonu 64 GB dahili hafızaya sahip olan cihaz; Dolby Vision ve HDR10 desteği sayesinde sinema gecelerini iPhone'a taşımanızı sağlıyor. Ayrıca çok daha geniş kapsamlı stereo ses çalma özelliğiyle muhteşem bir ses deneyimi yaşatıyor.
Dev ekran keyfini cebinize taşıyan iPhone XS MAX
6.5 inçlik dev ekranıyla bugüne kadarki en büyük iPhone ekranını sunan iPhone XS MAX'in GittiGidiyor'da satışa sunulan modeli 64 GB dahili hafızaya sahip. Süper Retina özelliği ve tam ekran tasarımıyla sinema deneyimini cebinize taşıyan cihaz, çift arka kameraya sahip. 12 MP çift kamerasıyla mükemmel görüntüler elde etmenizi mümkün kılan cihazın ön kamera çözünürlüğü ise 7 MP. Altı kanallı ışık sensörü sayesinde ekranın beyaz dengesini ortamdaki ışığın renk sıcaklığıyla eşleşecek şekilde zarifçe ayarlayan cihaz; bu sayede ekrandaki görüntülerin kağıt üzerinde olduğu kadar doğal durmasını ve gözlerinizin yorulmamasını sağlıyor. Suya daha da dayanıklı hale getirmek için kasası paslanmaz çelik şeritle birleştirilen iPhone XS MAX, son derece sağlam olmasıyla dikkat çekiyor.
GittiGidiyor'da satışa sunulan iPhone XR, XS ve XS MAX'a aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz:
iPhone XR almak için tıklayınız. iPhone XS almak için tıklayınız. iPhone XS MAX için tıklayınız.
Türkiye,Apple
01 Aralık 2018 Cumartesi 03:07