05 Aralık 2018, 11:50
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İphone Xr N11.com'da Satışa Çıktı

İphone Xr N11.com

Apple'ın yeni ürünü iPhone XR n11.com'da satışa sunuldu.

Apple'ın yeni ürünü iPhone XR n11.com'da satışa sunuldu.


n11.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanıcı ve doğa dostu yeni nesil iPhone XR, f/1.8 geniş açılı lense sahip 12 MP arka kamerası ve f/2.2 geniş açılı lense sahip TrueDepth özellikli 7 MP ön kamerası ile n11.com'da satışa çıktı.


Açıklamaya göre, yeni nesil iPhone XR 64 GB'lık depolama seçeneğiyle 7 bin 399 liradan, 128 GB'lık depolama seçeneğiyle 7 bin 799 liradan ve 256 GB'lık depolama seçeneğiyle de 8 bin 699 liradan satın alınabiliyor.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:50