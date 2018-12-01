İphone Xs ve İphone Xs Max Ön Siparişle N11.com'da Satılmaya Başladı

Merakla beklenen yeni iPhone XS ve iPhone XS Max n11.com'da ön siparişle satışta!
iPhone XS ve iPhone XS MAX Ön Siparişle Satılmaya başladı. Türkiye
Fiyatlarının belli olmasının ardından nasıl bir talep geleceği merak konusu…İşte Detaylar!
Teknoloji devi Apple
'ın en yeni ürünü iPhone XS ve iPhone XS Max n11.com'da ön siparişle satışa sunuluyor. Bugüne kadarki en büyük iPhone ekranına sahip yeni modeller 64 GB'lık depolama alanıyla telefon meraklılarıyla buluşuyor. Super Retina HD ekran özelliğiyle satışa sunulan modeller n11.com'da ön siparişle 9.899 TL'den başlayan fiyatlarla tekno severleri bekliyor.
Yeni nesil Neural Engine teknolojisine sahip yeni iPhone XS ve XS Max modelleri akıllı A12 Bionic çip özelliği ile teknoloji meraklılarıyla buluşuyor.
SUPER Retina ekranı ile renk doğruluğu ve piksel yoğunluğu arttırılarak bir önceki modellerine göre daha gerçek ve geniş bir renk yelpazesi sunan yeni iPhone modelleri kablosuz şarj özelliği; 30 dakika boyunca 2 metre derinliğe kadar suya dayanıklı cam ve kasaya sahip. En yeni iPhone modelleri n11.com'da teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.
12 megapiksel çift arka kamerada ƒ/1.8 geniş açılı lens ve ƒ/2.4 telefoto lens özelliklerine ek olarak 7 megapiksel TrueDepth ön kamerada ƒ/2.2 açılı lens özelliğiyle portre modlu selfie; animoji ve memoji özellikleriyle gelen yeni iPhone XS ve XS Max modelleri n11.com'da ön siparişle satışa sunuluyor.
Saniyede 60 kareye kadar 4K video kaydı alabilen arka kameralar; yepyeni video stabilizasyon özelliğiyle HD video kaydı yapabilen üst teknoloji kameralar iPhone XS ve XS Max modelleriyle geliyor.
6,5 inç ekranı ile iPhone XS Max 10.899 TL'den; 5,8 inç ekranı ile iPhone XS ise 9.899 TL'den n11.com'da ön siparişle satışa sunuluyor.
Türkiye,Apple
01 Aralık 2018 Cumartesi 03:07