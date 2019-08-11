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İpini koparan kurbanlık dana yanına kimseyi yaklaştırmadı

İpini koparan kurbanlık dana yanına kimseyi yaklaştırmadıGAZİANTEP - Gaziantep'te Kurban Bayramı için kesilmeyi beklerken bulunduğu alandaki ipini koparan dana yanına kimseyi yaklaştırmadı.

11.08.2019 14:46
İpini koparan kurbanlık dana yanına kimseyi yaklaştırmadı
İpini koparan kurbanlık dana yanına kimseyi yaklaştırmadı
GAZİANTEP - Gaziantep'te Kurban Bayramı için kesilmeyi beklerken bulunduğu alandaki ipini koparan dana yanına kimseyi yaklaştırmadı. Yanına yaklaşanlara saldıran dana sakinleştirici iğneyle vurulduktan sonra yakalanabildi.
Gaziantep'in 8 Şubat Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda kesilmeyi bekleyen dana, bulunduğu alandan kaçamayınca ipini kopardı. Musa Işık isimli vatandaşa ait olan dana ipini koparıp saldırgan tavırlar sergilerken bulunduğu alana da kimseyi yaklaştırmadı. Bütün çabalarına rağmen öfkeli danaya yaklaşamayan sahibi ve çevredeki vatandaşlar durumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi ekiplerine bildirdi.
Yapılan ihbarla olay yerine gelen Kurban Yakalama Timi ekipleri, öfkeli danayı sakinleştirici iğnelerle uzaktan vurdu. Sakinleştirici iğnelerin etkisiyle bir süre sonra durgunlaşan dana uzun uğraşlar sonucu yakalanarak tekrar bağlandı.
İpini koparan kurbanlık dana yanına kimseyi yaklaştırmadı

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Kaynak: İHA

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